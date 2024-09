Portogallo devastato dagli incendi: il fumo arriva in Spagna e Francia

Mentre il nord e il centro del Portogallo sono alle prese con una grave ondata di incendi, si prevede che nei prossimi giorni il fumo si diffonderà anche su parte della Francia. Secondo un comunicato stampa pubblicato giovedì 19 settembre dall’Osservatorio europeo Copernicus, i pennacchi di fumo, inizialmente spinti verso l’Atlantico, “dovrebbero spostarsi verso il nord della penisola iberica, attraversare il Golfo di Biscaglia e raggiungere l’ovest della Francia nei giorni a venire”.

Il Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS) avverte inoltre che nei prossimi giorni si registrerà un “significativo deterioramento della qualità dell’aria nel nord del Portogallo”, con elevate concentrazioni di particelle fini PM2,5 che rimarranno tali almeno fino al 25 settembre, nonostante un previsto calo degli incendi. Queste particelle sono note per la loro tossicità, e l’Osservatorio europeo sottolinea i rischi connessi. Tuttavia, non è stato lanciato alcun allarme per la qualità dell’aria in Spagna e Francia, sebbene “si possano attendere cieli nebbiosi in alcune regioni”, ha precisato Copernicus.

Un’altra conseguenza di questi giganteschi incendi, che hanno causato sette morti e devastato decine di migliaia di ettari di vegetazione, è l’incredibile quantità di emissioni di carbonio. Gli incendi hanno portato a un record di emissioni per il mese di settembre, con un picco di rilascio di carbonio e inquinanti come PM10 e PM2,5.

Secondo il comunicato del CAMS, “la stima delle emissioni totali di carbonio fino al 18 settembre è di 1,9 milioni di tonnellate, un dato senza precedenti rispetto al precedente record di circa 1 milione di tonnellate registrato a settembre 2003”. Le stime sono basate su un monitoraggio di 22 anni.

Grazie a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, il Portogallo spera di riuscire a spegnere gli incendi entro questo giovedì.