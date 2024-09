Festival delle bande musicali e pro loco vicentine: domenica in Villa Cordellina

Villa Cordellina Lombardi ospiterà domenica 22 settembre il primo Festival delle bande musicali e delle pro loco vicentine. Il più grande evento di cultura popolare del Veneto, con 16 bande musicali, 5 gruppi di majorettes e 30 pro loco provenienti da tutto il vicentino per deliziare i visitatori con i prodotti tipici del territorio.

La manifestazione è organizzata da Provincia di Vicenza, Unpli Vicenza, Ambac, con il patrocinio del Ministero del Turismo e della Regione Veneto.

“Una giornata all’insegna della tradizione – ha affermato il presidente della Provincia Andrea Nardin questa mattina alla presentazione del Festival- Bande e pro loco sono gli animatori dei nostri territori, sono la passione e l’entusiasmo con cui tanti volontari si impegnano per creare occasioni di aggregazione, per sviluppare lo spirito di comunità, per valorizzare il patrimonio di arte, storia, enogastronomia che tutto il mondo ci invidia.”

Con queste premesse, qualche mese fa, la Provincia ha chiamato a raccolta le bande, proponendo loro di ritrovarsi a suonare assieme a villa Cordellina Lombardi, sede di rappresentanza dell’Ente. “Le bande accompagnano la vita dei nostri paesi -ha sottolineato Mauro Rigon, presidente Ambac Vicenza– per la prima volta ci troveremo tutte assieme, per una festa che sentiamo anche come la nostra festa.”

Sedici le bande che hanno risposto all’appello, con 5 gruppi di majorettes. “Coinvolgere le pro loco è stato naturale -ha dichiarato il vicepresidente della Provincia con delega alla Cultura Marco Guzzonato– per un totale di oltre mille volontari occupati domenica a villa Cordellina. Un’occasione per stare insieme, ma anche per ringraziare tutti i volontari di bande e pro loco vicentine, a cui va riconosciuta una funzione civica strategica.”

Il programma della giornata è ricco: apre la giornata, alle 10, il convegno “Le bande musicali tra presente e futuro”, mentre nel pomeriggio ci saranno le esibizioni di bande e majorettes. Alle 14.30 prenderà il via la sfilata e, una volta posizionati nel parco della villa, oltre 600 musicisti eseguiranno all’unisono l’Inno d’Italia e l’Inno alla Gioia. Le esibizioni proseguiranno per l’intero pomeriggio, con le bande dislocate nell’intero complesso della villa. Sempre nel pomeriggio si potrà aderire a percorsi guidati gratuiti alla villa e agli affreschi di Giambattista Tiepolo.

Per tutta la giornata si potranno degustare i prodotti tipici vicentini grazie alle pro loco. “Per la prima volta -ha evidenziato Antonio Chemello, presidente Unpli Vicenza– le quattro pro loco specializzate nel baccalà si uniranno in un unico stand, condividendo la esperienza e segreti per offrire la ricetta perfetta.” Si tratta, naturalmente, delle pro loco di Tavernelle, Sandrigo, Thiene e Montegalda.

L’ingresso è libero. I percorsi guidati vanno prenotati a info@provincia.vicenza.it

Elenco delle bande e dei gruppi di majorettes presenti: