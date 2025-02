Federico Buffa in “Number 23 – Vita e splendori di Michael Jordan”: spettacolo sold out al teatro San Pietro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Stagione teatrale 2024-25 del Comune di Montecchio Maggiore, promossa dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, registra un nuovo successo con il tutto esaurito per lo spettacolo Number 23 – Vita e splendori di Michael Jordan di Federico Buffa al Cinema Teatro San Pietro. Alle 21 di oggi mercoledì 5 febbraio è atteso sul palco di corso Matteotti il noto giornalista, telecronista sportivo e scrittore. Accompagnato dal pianista Alessandro Nidi, Buffa ripercorrerà la carriera di un giocatore iconico come pochissimi altri nella storia del basket e dello sport mondiale. Dall’esordio in NBA nel 1984 fino al ritiro nel 2003, Jordan ha segnato un’epoca con il suo talento e il suo carisma, arrivando a ridefinire il concetto di eccellenza sportiva. Quando approda nella Lega riesce sin da subito a far capire a campioni dello spessore di Magic Johnson e Larry Bird quale sia la sua pasta, nonostante la giovane età. Una cavalcata che lo porta a vincere sei titoli e a infrangere record individuali e di squadra: numeri che raccontano soltanto in parte la grandezza di un personaggio difficile da limitare e restringere all’interno del recinto delle statistiche.

I successivi eventi della stagione teatrale 2024/25 sono: il 19 febbraio “La malattia dell’ostrica” con Claudio Morici; il 6 marzo “Donne nella mia vita” con Claudia Penoni; il 23 marzo “Balasso fa Ruzante” con Natalino Balasso; il 3 aprile “4/3/1943… Lucio Dalla!” con Cesare Bocci.

Gli organizzatori desiderano ringraziare gli sponsor che sostengono la Stagione teatrale montecchiana: FIS – Fabbrica Italiana Sintetici di Montecchio Maggiore, BCC Vicentino Pojana Maggiore, Studio Palma avvocati e commercialisti, Axera TLC & ICT Solutions, St Powder Coatings, tutti di Montecchio Maggiore. Anche quest’anno Montecchio Maggiore fa parte della rete Teatri Vi.Vi.: gli abbonati della stagione al San Pietro avranno diritto alla card che darà accesso agevolato agli spettacoli ospitati negli altri teatri del circuito ad Arzignano, Bassano, Lonigo, Noventa, Schio, Thiene e Vicenza.