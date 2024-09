Emmy Awards: “Shogun” fa il pieno ed entra nella storia

La 76esima edizione degli Emmy Awards ha visto il trionfo di “Shogun”, adattamento dell’omonimo romanzo di James Clavell. La serie, ambientata nel Giappone del XVII secolo, ha conquistato 18 premi, equivalente agli Oscar della televisione americana. Questo affresco storico, che esplora le lotte di potere nel Giappone feudale, è la prima serie non in lingua inglese a vincere il premio più importante.

Il suo sceneggiatore, Justin Marks, ha elogiato il canale FX e la Disney per aver investito in un progetto ambizioso: “Avete sostenuto una serie storica giapponese sottotitolata e molto costosa, culminante in un concorso di poesia,” ha commentato. L’attore Hiroyuki Sanada ha vinto l’Emmy come miglior attore per il suo ruolo di signore stratega, diventando il primo giapponese a ricevere questo riconoscimento. “È stato un progetto da sogno, in cui l’Oriente incontra l’Occidente”, ha dichiarato. La co-protagonista Anna Sawai, che ha interpretato la figlia di un samurai convertito al cattolicesimo, ha vinto il premio come miglior attrice, definendo il ruolo “il sogno di una vita.”

Il successo di “Shogun” segue la strada tracciata da produzioni come “Parasite”, vincitore dell’Oscar nel 2020, e “Squid Game”, che ha ottenuto numerosi Emmy nel 2022, confermando che il pubblico americano è ora disposto a premiare serie in lingua straniera. Circa il 70% dei dialoghi di “Shogun” è in giapponese, e la storia si concentra sulle rivalità all’interno dello shogunato, con l’eroe inglese del romanzo relegato a un ruolo secondario.

11 Emmy per “The Bear”

Nelle altre categorie, Elizabeth Debicki ha vinto come miglior attrice non protagonista per il ruolo della principessa Diana nell’ultima stagione di “The Crown”. La serie HBO “Hacks” ha sorpreso tutti vincendo il premio come miglior commedia, battendo il favorito “The Bear: eat in or take away”.

La comicità di “Hacks” nasce dall’improbabile collaborazione tra una veterana del cabaret, interpretata da Jean Smart, e una giovane comica, interpretata da Hannah Einbinder. Oltre al premio per la sceneggiatura della terza stagione, Jean Smart è stata premiata come miglior attrice, scherzando: “Lo apprezzo, perché non ricevo mai abbastanza attenzioni.”

Anche se “The Bear” non ha vinto il premio principale, ha ottenuto ben 11 Emmy, tra cui riconoscimenti per il cast. Jeremy Allen White e Ebon Moss-Bachrach, che interpretano due amici d’infanzia diventati chef e maître, hanno vinto rispettivamente il premio come miglior attore e miglior attore non protagonista per il secondo anno consecutivo. Liza Colon-Zayas, che interpreta una cuoca burbera, ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista.

Successo per “My Little Reindeer”

La serata ha visto anche il trionfo della serie Netflix “My Little Reindeer” come miglior miniserie. Basata su una storia vera, racconta la vicenda di un barista londinese perseguitato da una donna con disturbi psichiatrici. Richard Gadd, autore della storia e protagonista, ha vinto il premio come miglior attore e migliore sceneggiatura.

Sul palco, indossando un kilt, Gadd ha dichiarato: “L’unica costante di ogni successo televisivo è una buona storia. Quindi rischiate, superate i limiti e affrontate il disagio.” Jessica Gunn, che interpreta la stalker, ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista. Tuttavia, nella vita reale, la donna che ha ispirato il personaggio ha citato Netflix per diffamazione, chiedendo un risarcimento di 170 milioni di dollari.

Nella categoria miniserie rientrano anche le antologie, come la quarta stagione di “True Detective”, che ha visto Jodie Foster vincere il premio come miglior attrice. Foster, che interpreta una detective impegnata in un’indagine nella notte polare dell’Alaska, aveva già vinto due Oscar, ma mai un Emmy fino a questa edizione.