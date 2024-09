VENETO – Alpinista vola in parete

Questa mattina la Centrale del 118 è stata attivata dal compagno di un alpinista, caduto in parete sul secondo tiro della Via Comici sulla Torre Piccola di Falzarego. Attorno alle 11.40, dopo aver ricevuto le coordinate del punto dell’incidente, è intervenuto l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, mentre un soccorritore di Cortina si metteva a disposizione in piazzola per eventuale supporto. Lo scalatore tedesco di 32 anni è stato quindi recuperato con un possibile trauma alle gambe e trasportato all’ospedale di Belluno.