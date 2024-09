Botteghino: “Cattivissimo me” in testa per il quarto weekend

Cattivissimo me 4 si conferma re del box office per il quarto weekend consecutivo: seppur in calo del 47%, il cartoon guadagna 1 milione 77mila euro per un totale di oltre 15 milioni 164mila con una media di 2.116 su 509 schermi.

Secondo posto confermato anche per Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton: in calo del 42% e con una media di 1.776 su 539 cinema, ha messo via altri 957mila euro e un risultato complessivo di quasi 3 milioni 169mila.

Debutta terzo con 419mila euro in 5 giorni e una media di 1.587 in 264 sale l’horror Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti.

Stabile al quarto con un calo del 39% Campo di battaglia di Gianni Amelio con Alessandro Borghi.

L’incasso è di quasi 255mila euro nel fine settimana – con una media di 652 euro su 391 schermi – e un complessivo di quasi 856mila in 15 giorni.

Slitta dal terzo al quinto posto It Ends With Us che sfiora i 3 milioni e mezzo complessivi grazie ai 230mila euro di questo fine settimana con una media di 901 su 256 cinema.

Gli altri debuttanti sono, al sesto posto, Come far litigare mamma e papà con on Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini, che parte con 216mila euro in 5 giorni (la media è 572 euro su 339 schermi) e al settimo L’ultima settimana di settembre diretto da Gianni De Blasi, con Diego Abatantuono e Biagio Venditti, con 184mila in 4 giorni (la media è di 660 euro su 279). In nona piazza esordisce Madame Clicquot con 118mila euro in 4 giorni (la media è di 1.312 su 78) e infine al decimo Il magico mondo di Harold con 70mila euro (la media è di 263 su 267). Continua a macinare, seppur in calo del 50% e in discesa dal quinto all’ottavo posto, Deadpool & Wolverine. All’ottava settimana di programmazione guadagna 109mila euro – la media è 832 su 131 sale – per un risultato complessivo di 17 milioni 869mila euro. Dodicesimo esordisce La scommessa – Una notte in corsia con Carlo Buccirosso e Lino Musella.

Gli incassi complessivi del weekend, nonostante la partenza da ieri di Cinema Revolution, sono stati pari a 4.179.898 euro, in calo del 17% sullo scorso fine settimana e del 32.05% sullo stesso periodo dello scorso anno.ANSA