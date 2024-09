VENETO – Scontro tra 3 auto: 1 persona ferita (FOTO)

Alle 15:40 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP28 in Via Cazzaghetto ad Arino di Dolo per un incidente tra tre auto: una persona ferita.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Mira, hanno messo in sicurezza i tre mezzi ed estratto dalla Panda una persoNA rimasta incastrata, che è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in ospedale. Assistiti sul posto gli altri automobilisti coinvolti.

Sul poste le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in corso di ultimazione.