Basso Vicentino – Scontro fra due auto, due feriti

Alle 10:15 di giovedì 12 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Riviera Berica, all’incrocio tra Via Pila e Via Ponte a Barbarano Mossano, per un incidente che ha coinvolto due auto e ha causato due feriti.

Un vigile del fuoco libero dal servizio è stato il primo a prestare soccorso, assistendo i due feriti all’interno della Fiat Punto fino all’arrivo della squadra del distaccamento di Lonigo e del personale sanitario del Suem. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e hanno estratto una persona bloccata nell’abitacolo dell’utilitaria. I due feriti sono stati assistiti dal personale del Suem e trasportati in ospedale. L’autista dell’Audi è rimasto illeso.

La polizia locale del distretto basso vicentino ha deviato il traffico e ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.