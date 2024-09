VENETO – Escursionisti bloccati in ferrata: salvati dal Soccorso Alpino nella notte

È rientrata alle 3 la squadra del Soccorso alpino di Agordo allertata ieri sera, attorno alle 22.30, dalla Centrale del Suem, per due escursionisti tedeschi bloccati al rientro dalla Ferrata Fiamme Gialle al Montalt di Pelsa. Partiti tra mezzogiorno e l’una, i due ragazzi si erano attardati e uno di loro non era più in grado di muoversi da solo a causa di un trauma al piede. Dopo aver capito, con difficoltà dovute alla comunicazione, il punto dove si trovavano, una squadra si è messa a disposizione dell’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, che ha imbarcato un soccorritore in supporto alle operazioni. L’eliambulanza ha individuato i due all’altezza del Troi dei sec, in direzione di Cencenighe, e li ha recuperati utilizzando il verricello. I ragazzi, che hanno poi rifiutato l’ambulanza, sono stati riaccompagnati alla loro macchina.