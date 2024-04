Céline Dion racconterà tutto sulla sua malattia: in uscita documentario su Prime Video

I fan di Céline Dion non vedono l’ora. La celebre cantante parlerà della sua malattia, che la affligge da più di quattro anni, nel documentario “I Am: Céline Dion”, in arrivo su Prime Video il 25 giugno. È stata la stessa Dion a condividere l’annuncio sul suo account Instagram.

“Diretto dalla candidata all’Oscar Irene Taylor, ‘I AM: CÉLINE DION’ ci offre uno sguardo sincero e autentico dietro le quinte della battaglia della superstar contro una malattia che ha cambiato la sua vita. Questo documentario emozionante serve come una lettera d’amore ai suoi fan, evidenziando la musica che ha segnato la sua esistenza e mostrando la resilienza dello spirito umano”, ha scritto la star nella didascalia di una foto in cui appare con il pugno alzato.

Céline Dion ha deciso di affrontare apertamente una rara malattia neurologica: la sindrome dell’uomo rigido. Diagnosticata nell’autunno del 2022, ha accettato di parlare di questa patologia per offrire sostegno a coloro che ne soffrono. Questa malattia, tanto rara quanto grave, ha costretto la celebre cantante a interrompere la sua carriera a causa dei sintomi che provoca: rigidità muscolare, spasmi e squilibri che possono portare anche a cadute. Attraverso il suo account Instagram, il 30 gennaio, ha condiviso la sua decisione di documentare questa fase della sua vita, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia poco conosciuta e di offrire supporto a chi condivide la sua diagnosi. Pur non essendo salita sul palco dal marzo del 2020 e dall’interruzione del suo Courage World Tour, Céline Dion ha dichiarato di essere determinata a tornare sul palco un giorno e a superare la sua malattia.