Sanremo 2026, ci siamo quasi: ma quando inizia e quando finisce?

Tutto è ormai pronto per una nuova edizione del Festival di Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio prossimi il sipario dell’Ariston si aprirà per l’edizione 2026 del festival della canzone italiana: cinque giorni durante i quali gli artisti in gara si alterneranno con le loro canzoni. Per il secondo anno consecutivo alla guida ci sarà Carlo Conti, confermato sia come presentatore che come direttore artistico. Il sipario sull’Ariston si alza in ritardo, causa Olimpiadi: infatti si partirà martedì 24 febbraio. Tutte le serate si svolgeranno, come tradizione, al Teatro Ariston e saranno trasmesse in diretta televisiva a partire dalle 21 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La finale con la proclamazione del vincitore sarà infine il 28 febbraio. Come anticipato da TV Sorrisi e Canzoni, già dalla prima ascolteremo tutte e 30 le canzoni in gara. Nella seconda si esibiranno solo 15 cantanti, poi spazio alla sfida tra le 4 Nuove Proposte. La finale ‘Giovani’ andrà in scena nella terza serata, quando saliranno sul palco anche i restanti 15 Big. Venerdì sarà poi la volta delle ‘cover’ interpretate dagli artisti in gara con colleghi e performer,





