Salvini positivo al covid: salta per lui il giuramento di Mattarella

Il leader della Lega è risultato positivo nello screening per l’accesso al Senato per assistere al discorso del capo dello Stato. Non è l’unico. Dagli oltre 900 tamponi sono emersi altri 13 nuovi positivi tra i grandi elettori, oltre ai 13 già positivi nei giorni scorsi.