Ruba cibo, cappelli e bici: arrestato 34enne libico

Verso le ore 16:50 di ieri in viale Roma, su segnalazione giunta al 113, una Volante ha arrestato M.A. 34enne Libico, (con precedenti) per rapina impropria, in quanto dopo avere rubato generi alimentari per un valore di euro 54,06 in un supermercato. L’uomo per scappare ha anche spinto l’addetto alla sicurezza interna al supermercato che si era frapposto all’uscita. Come disposto dal P.M. di turno nella Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.

Riconosciuto dagli Agenti della Volante l’uomo deve rispondere ddel reato di furto aggravato perpetrato alle precedenti ore 16.10, ai danni di un negozio di cappelleria, dove erano stato asportati 40 cappelli per un valore di circa 3.500 euro – nonché del reato di furto aggravato di una bicicletta, avvenuto il 9 maggio scorso, ai danni di un avventore di un bar di Via IV Novembre.