Rotatoria della Bretella: rinviata l’apertura

Oggi doveva aprire il primo tratto della bretella dell’Albera, ma tutto è stato rinviato a data da destinarsi. L’apertura avrebbe dovuto riguardare la grande rotatoria della tangenziale in zona Cattane, ma l’apertura non sarebbe stata possibile per la presenza di tralicci e cavi dell’alta tensione troppo bassi all’altezza del cavalcavia. Secondo quanto riferisce il Giornale di Vicenza, Terna, responsabile dell’impianto dell’alta tensione, non è intervenuta e pare che tutto dipenda da un’autorizzazione ancora mancante. Dato che non ci viene confermato dall’assessore alle Infrastrutture Mattia Ierardi che è al lavoro per sciogliere il nodo. Intanto lunedì è prevista una riunione fra Terna e Anas, responsabile del lavoro. Il Comune in questa fase non può che assistere e l’assessore Ierardi ci fa sapere che la non-apertura è stata una sorpresa (non tanto perché non vi fosse la probabile presenza di tralicci e cavi a una distanza che garantisse la sicurezza) quanto per una mancata comunicazione di Anas.

Quale sarà il tratto percorribile?

Per chi arriva dall’autostrada: entrata nella nuova rotatoria. Per procedere verso viale del Sole dovrà prendere la prima uscita. Per procedere verso Monteviale dovrà prendere la seconda uscita.

Per chi proviene da Monteviale: Biron di Sotto sarà interrotto e dovrà quindi entrare nella nuova rotatoria (poi deve prendere la prima uscita per andare verso l’autostrada e la seconda per andare in città)

Per chi proviene dalla città: superata la rotatoria dell’Emisfero dovrà entrare nella maxi-rotatoria della tangenziale. Prenderà la prima uscita per dirigersi verso Monteviale (svoltando su Cattane, infatti, non potrà più andare a Monteviale m potrà solo andare a destra). Prenderà la seconda uscita per tornare verso viale del Sole e viale Scaligeri.