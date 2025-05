Riviera Berica – Arrestato 27enne per spaccio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella tarda serata di lunedì 28 aprile 2025, intorno alle 23:50, i Carabinieri della Stazione di Longare hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 27enne italiano residente a Longare, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato lungo la Strada Provinciale 247 “Riviera Berica” mentre era alla guida di un motociclo Voge 125. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 0,90 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso la sua abitazione, ha portato al sequestro di ulteriori 26 grammi di marijuana, mezzo grammo di cocaina e 35 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Il 27enne è risultato anche positivo agli stupefacenti al momento del controllo, ed è stato quindi denunciato anche ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada per guida sotto l’effetto di droghe.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nell’udienza con rito direttissimo tenutasi la mattina seguente, il Tribunale ha convalidato l’arresto e accolto la richiesta di termini a difesa avanzata dal legale del giovane.