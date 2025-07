Ritrovato grazie al Gps il Pc rubato da un’auto in sosta

Il 25 luglio scorso, una cittadina italiana si è presentata presso la Stazione Carabinieri di Vicenza per denunciare il furto del proprio zaino, rubatoto poco prima dall’interno dell’auto parcheggiata nei pressi di una pasticceria del centro. All’interno dello zaino si trovava un computer Apple, dotato di sistema di localizzazione GPS. Grazie alle informazioni fornite in tempo reale dalla vittima, i militari dell’Arma sono riusciti a tracciare gli spostamenti del dispositivo, avviando tempestivamente le ricerche.

Il segnale ha condotto i Carabinieri in via Legione Antonini, dove è stato controllato un 35enne di nazionalità algerina trovato in possesso dello zaino e del computer. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.

L’auto della vittima, esaminata dai militari, non presentava segni di effrazione, facendo presumere che fosse stata lasciata momentaneamente aperta. Il materiale è stato restituito alla legittima proprietaria.