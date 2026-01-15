Ritrovata senza vita Annabella Martinelli nei Colli Euganei

È stata trovata senza vita Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni residente a Padova di cui non si avevano più notizie dallo scorso 6 gennaio. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio in un’area dei Colli Euganei, a breve distanza dal punto in cui nei giorni scorsi era stata recuperata la sua bicicletta.

Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe stata trovata impiccata. Il luogo del ritrovamento è stato immediatamente messo in sicurezza per consentire gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto è atteso il procuratore della Repubblica di Padova, che coordinerà le verifiche necessarie per chiarire le circostanze della morte. La scomparsa della giovane aveva fatto scattare ricerche estese su tutto il territorio, concluse tragicamente con il ritrovamento di oggi.