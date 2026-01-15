CRONACAVENETO
15 Gennaio 2026 - 16.34

Ritrovata senza vita Annabella Martinelli nei Colli Euganei

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

È stata trovata senza vita Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni residente a Padova di cui non si avevano più notizie dallo scorso 6 gennaio. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio in un’area dei Colli Euganei, a breve distanza dal punto in cui nei giorni scorsi era stata recuperata la sua bicicletta.

Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe stata trovata impiccata. Il luogo del ritrovamento è stato immediatamente messo in sicurezza per consentire gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto è atteso il procuratore della Repubblica di Padova, che coordinerà le verifiche necessarie per chiarire le circostanze della morte. La scomparsa della giovane aveva fatto scattare ricerche estese su tutto il territorio, concluse tragicamente con il ritrovamento di oggi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Ritrovata senza vita Annabella Martinelli nei Colli Euganei | TViWeb Ritrovata senza vita Annabella Martinelli nei Colli Euganei | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy