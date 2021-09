Ristorazione: in zona gialla e arancione i locali non chiuderanno

I governatori regionali hanno dato via libera, assieme al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimo Fedriga, per attuare una modifica per non far scattare la chiusura dei locali pubblici in caso di passaggio a zona gialla e arancione. Il riferimento è soprattutto legato ai bar e ai ristoranti, che anche l’anno scorso furono i primi a dover chiudere. L’intenzione sarebbe quella di garantire le attività, in modo che i locali non debbano nuovamente chiudere.