Commercio, Giovine (FdI): “A Vicenza Sindaco PD inaugura bar abusivo”

“Il Sindaco Possamai si è presentato nei giorni scorsi in Viale Milano nel cosiddetto “quadrilatero”, quartiere tristemente noto alla cronaca per il degrado, con tanto di fascia tricolore per l’inaugurazione di un nuovo bar, annunciata in pompa magna anche mediaticamente. Dopo diverse segnalazioni ricevute ho fatto personalmente un sopralluogo e richiesto formalmente all’ufficio commercio del comune se l’attività risultasse in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Mi è stato riposto direttamente dal SUAP che “non risulta presentata una segnalazione di inizio attività per l’apertura di un pubblico esercizio, mentre è stata invece trasmessa una scia di commercio al dettaglio di vicinato”. Quindi in sfregio alle prescrizioni amministrative e ai requisiti igienici sanitari necessari per somministrare alimenti e bevande, l’amministrazione targata PD ha pubblicizzato un locale illegale in quartiere complesso dove l’assessorato al commercio dovrebbe attenzionare le pratiche, in particolare per prevenire il fenomeno del cosiddetto “apri e chiudi”, che spesso nasconde fenomeni di riciclaggio e altre forme di illegalità. Questo è l’approccio della sinistra rispetto al commercio: superficialità e irresponsabilità a discapito dei tanti titolari di attività che rispettano le regole. Considerando la situazione stamane ho formalizzato all’Ulss Servizio igiene alimenti e nutrizione, ai Carabinieri del Nas e al Comune stesso la richiesta di verificare in tutti i negozi, bar, ristoranti e parrucchieri della zona del Quadrilatero il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza alimentare, nonché la conformità alle altre prescrizioni previste dalla legge. Non possono esserci zone franche nella nostra città. Lo sforzo dello Stato che ha già prorogato diverse volte la Zona Rossa in quell’area della città berica, deve essere necessariamente accompagnata dall’azione responsabile del Comune”. Così Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.