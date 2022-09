Riconquista dell’Ucraina: emergono altri crimini di guerra

Con circa 8.000 kmq (3.100 miglia quadrate) riconquistati finora, le autorità ucraine hanno ripetutamente avvertito degli orrori che probabilmente le truppe russe si sono lasciate alle spalle. Dopo aver liberato la regione di Kiev, le forze ucraine hanno scoperto una serie di crimini di guerra, comprese fosse comuni e corpi di civili che portavano segni di tortura. Si aspettano di trovare lo stesso nella regione di Kharkiv.

I residenti di Balakliia hanno detto al Guardian di aver avuto poca interazione con le forze russe, che per lo più sono rimaste ai margini della città. Sebbene vivessero in un vuoto di informazioni quasi – con segnale telefonico irregolare, niente Internet mobile o Wi-Fi e TV per la maggior parte del periodo – e dovessero cavarsela senza servizi di base e far fronte ai saccheggi delle forze russe e al terrore dei bombardamenti, lo fecero non vivere le scene di tortura ed esecuzione viste in altre parti del paese.

Ma Serhiy Bolvinov, capo del dipartimento investigativo della polizia nazionale della regione di Kharkiv, ha affermato che 40 persone sono state detenute durante l’occupazione. Un residente ha detto alla BBC di essere stato trattenuto dai russi nella stazione di polizia della città per più di 40 giorni ed è stato torturato con la folgorazione. L’uomo, identificato solo come Artem, ha detto di poter sentire urla di dolore e terrore provenire da altre celle.