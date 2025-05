Ricerca del parapendio “scomparso”: rientrate le squadre del Soccorso alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Sono rientrate ieri sera le squadre del Soccorso alpino, impegnate assieme ai Vigili del fuoco nella ricerca di un parapendio, la cui caduta nella zona della Valle di San Floriano era stata segnalata ieri da due testimoni. Per tutto il giorno 25 soccorritori della Stazione di Asiago e provenienti dall’intera Delegazione Prealpi Venete del Soccorso alpino e speleologico Veneto, hanno verificato diverse zone. Hanno controllato a pettine alcune piccole aree ritenute primarie, per motivi di sicurezza sono tornate al campo base durante il sorvolo radente dell’elicottero dei Vigili del fuoco, per proseguire nuovamente assieme a loro, dividendosi in 4 zone su terreno impervio e scosceso, più una quibta verificata dalle unità cinofile del Vigili. Presenti anche i Carabinieri forestali. Tutte le tracce Gps delle perlustrazioni sono state raccolte e registrate. Poiché al momento non c’è stato alcun riscontro o nuove indicazioni che permettano di circoscrivere la ricerca, in accordo con i Vigili del fuoco il Soccorso alpino si ferma, restando disponibile a dare il proprio supporto nel caso di nuovi indizi.