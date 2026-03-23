Referendum confermativo, alle 23 di ieri a Vicenza ha votato il 51,4% degli elettori

Oggi lunedì 23 marzo si vota per il Referendum popolare confermativo relativo alle norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.I seggi sono stati aperti alle 7. Ieri, alle 23 nel Comune di Vicenza ha votato il 51,4% degli elettori.

Si può votare dalle 7 alle 15.Gli elettori sprovvisti di tessera elettorale possono recarsi all’Ufficio Elettorale, in piazza Biade.In alternativa possono ottenere online con spid o cie il certificato sostitutivo collegandosi al link https://www.comune.vicenza.it/Servizi/Attestato-sostitutivo-della-tessera-elettoraleL’ufficio anagrafe è aperto in via straordinaria lunedì 23 marzo dalle 8.30 alle 15 per il rilascio della carta d’identità agli elettori privi di un qualsiasi documento di riconoscimento da presentare ai seggi elettorali.

Per verificare il proprio seggio è possibile consultare il motore di ricerca pubblicato al link https://servizi2.comune.vicenza.it/servizi/elezioni/seggio.phpGli elettori con difficoltà di deambulazione certificata possono accedere a un servizio gratuito di trasporto ai seggi telefonando alla Cooperativa CSSA, al numero 342 7657345 oppure scrivere a email a tr_vicenza@cssa.it lunedì 23 marzo dalle 9 alle 13.Le informazioni di servizio sul voto sono pubblicate al link

https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Referendum-popolare-Confermativo-del-22-e-23-marzo-2026

Le affluenze e gli esiti del voto si possono consultare alla pagina https://elezioni.comune.vicenza.it/