Rearm Europe: Agugliaro ospita un dibattito sul futuro della difesa comune europea

Il tema della sicurezza continentale torna al centro del dibattito pubblico con l’evento “Rearm Europe: Piano di difesa militare comunitario”, che si terrà venerdì 20 marzo 2026 ad Agugliaro. L’incontro, previsto per le ore 20:30 presso il Padiglione Polifunzionale di Via Umberto I, si propone di andare “oltre la cronaca” per analizzare le strategie necessarie a garantire la stabilità dell’Unione Europea in un contesto geopolitico sempre più complesso.

Un parterre di esperti e istituzioni

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Agugliaro e organizzato con la collaborazione di importanti realtà associative come l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, i Gruppi Alpini e l’Associazione Nazionale Carabinieri di Campiglia dei Berici, vedrà il contributo di voci autorevoli provenienti dal mondo politico, militare e accademico.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Agugliaro, Roberto Andriolo, il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi di:

Elena Donazzan : Europarlamentare, che porterà la prospettiva politica delle istituzioni di Bruxelles.

: Europarlamentare, che porterà la prospettiva politica delle istituzioni di Bruxelles. Amedeo Sperotto : Generale di Corpo d’Armata (Ris), che offrirà un’analisi tecnica e strategica sulle necessità operative di una difesa comune.

: Generale di Corpo d’Armata (Ris), che offrirà un’analisi tecnica e strategica sulle necessità operative di una difesa comune. Massimo Contri: Segretario del Movimento Federalista Europeo (MFE) del Veneto, focalizzato sull’integrazione politica europea.

La serata sarà moderata dal giornalista e ufficiale della riserva Paolo Rolli, che guiderà il confronto cercando di connettere i grandi piani strategici con la consapevolezza dei cittadini.

La sicurezza parte dalla consapevolezza

Come recita il sottotitolo dell’evento, “La sicurezza dell’Europa parte dalla tua consapevolezza”. L’obiettivo della serata non è solo informare sulle dinamiche militari, ma sensibilizzare la cittadinanza su quanto la costruzione di un pilastro di difesa europeo sia diventata una priorità non più rimandabile per la tutela della democrazia e dei confini comunitari.

Dettagli dell’evento: