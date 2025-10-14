Raccolta differenziata, arrivano al quartiere San Marco i cassonetti con apertura elettronica

Dal 25 novembre il Comune di Vicenza e Aim Ambiente installeranno anche nel quartiere San Marco i cassonetti con apertura a chiave magnetica per la raccolta stradale dei rifiuti.I nuovi contenitori, già installati in altri quartieri, permettono una corretta raccolta differenziata e consentono di tracciare con precisione il flusso dei rifiuti, impedendo il conferimento non corretto. Infatti solo i cittadini dotati di trasponder, cioè di chiave magnetica, potranno aprire i cassonetti e conferire i propri rifiuti rispettando le dimensioni massime della cupola.Per consegnare le chiavi magnetiche e per illustrare alla cittadinanza il corretto utilizzo dei nuovi cassonetti, il Comune e Aim Ambiente hanno organizzato incontri pubblici che si terranno lunedì 27 ottobre alle 17.30 e alle 20 presso il teatro San Marco in contra’ San Francesco 76.Inoltre, un punto informativo sarà allestito giovedì 6 novembre dalle 15.30 alle 17.30 davanti alla scuola primaria Da Porto in piazza Guglielmo Marconi.Le chiavi magnetiche saranno consegnate ai titolari di utenza Tari attiva nel Comune di Vicenza: per la consegna ci si potrà rivolgere anche agli uffici Aim Ambiente in contra’ Mure San Rocco 25.Per lo smaltimento di rifiuti troppo grandi per la calotta del cassonetto ci si potrà recare come di consueto alle quattro riciclerie cittadine di Vicenza nord, est, sud e ovest.Tutte le informazioni utili sono disponibili anche sul sito www.aimambiente.it.