Qatargate, revocata l’immunità ad Alessandra Moretti

ll Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell’immunità all’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Con 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti l’Aula di Strasburgo ha approvato la decisione della commissione giuridica dell’Europarlamento di revocare l’immunità a Moretti presa il 3 dicembre. Il Parlamento ha invece votato a favore della difesa dell’immunità per l’eurodeputata del Pd, Elisabetta Gualmini. “Sono amareggiata perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali”, afferma all’ANSA l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. “Spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse”, sottolinea, ringraziando il suo gruppo e “i tanti colleghi di ogni partito per il sostegno”. “Continuerò a fare il mio lavoro a testa alta”, aggiunge.