Trump minaccia dazi del 30%: “Di fatto vieterebbero il commercio UE-USA”, avverte Šefčovič

La minaccia di Donald Trump di imporre dazi del 30% sui prodotti europei potrebbe “di fatto proibire” il commercio transatlantico. A lanciare l’allarme è il commissario europeo per il commercio, Maroš Šefčovič, in dichiarazioni riportate dal The Guardian. Secondo il negoziatore capo dell’UE, tariffe di questa portata renderebbero “quasi impossibile continuare” gli scambi commerciali attualmente in essere tra le due sponde dell’Atlantico, per un valore stimato di 4,4 miliardi di euro al giorno.

Šefčovič ha espresso delusione, spiegando che fino a poco prima dell’annuncio a sorpresa di Trump nel fine settimana, Bruxelles riteneva di essere molto vicina a un’intesa di principio con Washington, frutto di quattro settimane di trattative.

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che, a partire dal 1° agosto, le importazioni provenienti dall’UE saranno soggette a dazi del 30%, una mossa che ha gelato le speranze europee di limitare l’impatto tariffario al 10%.

In risposta, l’UE ha rinviato al 1° agosto l’entrata in vigore delle contromisure da 21 miliardi di euro contro prodotti statunitensi, inizialmente previste per la mezzanotte di lunedì. I ministri europei stanno ora valutando anche un secondo pacchetto di contromisure per colpire ulteriori 72 miliardi di euro di importazioni dagli USA.

Durante i colloqui a Bruxelles, il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen, presidente della riunione, ha affermato che una guerra commerciale sarebbe “devastante per entrambe le parti”. “Non vogliamo che la situazione degeneri”, ha detto, “ma dobbiamo anche mostrare i muscoli”.

La Francia ha chiesto un’accelerazione nella preparazione delle misure di risposta, spingendo per l’attivazione del nuovo strumento “anticostringimento” dell’UE, pensato per reagire a usi ostili del commercio da parte di paesi terzi. La Germania, invece, predica una risposta “pragmatica”, mentre l’Italia mette in guardia contro il rischio di una guerra commerciale aperta.

I paesi dell’Europa centrale e orientale, da parte loro, temono che misure troppo aggressive possano provocare un disimpegno militare statunitense dal continente. Il ministro degli Esteri lituano Keṣtutis Budrys ha esortato a evitare un’escalation, ricordando l’esistenza di “sfide geoeconomiche” e problemi comuni come il contrasto al fentanyl.

Trump ha accusato anche Canada e Messico di non fare abbastanza per fermare il traffico di oppioidi verso gli Stati Uniti, sebbene questo tema non risulti centrale nei negoziati tra UE e USA.