Prodotti di due marche ritirati dagli scaffali: ecco perché

1) Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di diversi lotti di uova fresche a marchio “L’uovo fresco del Raparo Ovo” dell’azienda Agro Avicola OVO di Antonio Aloisio per la presenza di una contaminazione microbiologica. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 6 uova dal lotto 04.11.2021 al lotto 16.11.2021. Le uova fresche richiamate sono state prodotte dall’Azienda Agro Avicola OVO di Antonio Aloisio nello stabilimento di C.da Galdo- a San Chirico Raparo in provincia di Potenza.

2) Il ministero della Salute, ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi, questa volta riferita alle “Mini Cotolette Vegetali” a marca Almaverde Bio, segnalate per la mancata dichiarazione in etichetta della presenza di un allergene (soia). L’astuccio presenta il claim “SENZA SOIA” nel fronte per un errore di stampa, in contrasto con quanto riportato nell’elenco ingredienti dove l’allergene SOIA è correttamente e chiaramente indicato. I lotti di produzione dei prodotti interessati, sono L. BC35 con termine minimo di scadenza 31-10-2021, L. BD38 con termine minimo di scadenza 22.11.21, L. BA37 con termine minimo di scadenza 12.11.21, L. BA39 con termine minimo di scadenza 26.11.21, L. BB37 con termine minimo di scadenza 13.11.21, L. BD39 con termine minimo di scadenza 29.11.21, commercializzate dalla Compagnia Italiana Alimenti Biologici e Salutistici s.r.l e prodotte dall’azienda Gastronomica Roscio srl nello stabilimento di via Madonnina n. 32, 27018 a Vidigulfo, in provincia di Pavia. Inoltre, le confezioni di vendita interessate sono individuabili anche al peso dichiarato in confezione di 150 grammi. Come accennato in precedenza, i richiami sono dovuti alla presenza di un allergene non dichiarato in etichetta, cioè la soia.