A Vicenza chiesti e mai ritirati 1.639 passaporti: un appello agli “smemorati”

Sono 1639 i passaporti in giacenza presso l’Ufficio Passaporti della Questura, di cui è stato chiesto il rilascio senza che i titolari abbiano poi provveduto al ritirato.

Ben 86 sono quelli in giacenza dal 2023, 298 quelli in giacenza dal 2024, 798 del 2025 e 466 quelli di quest’anno.

La Questura raccomanda agli utenti di affrettarsi per il ritiro dei documenti.

Negli ultimi mesi, l’Ufficio Passaporti della Questura ha intensificato le attività, adottando strumenti straordinari per far fronte alle numerosissime richieste della cittadinanza.

Ciò ha consentito di ridurre notevolmente i tempi di rilascio del passaporto.

Al momento, infatti, il documento viene rilasciato entro pochi giorni dalla presentazione della pratica allo sportello, rispetto alle diverse settimane necessarie in passato. Rimangono comunque numerose le richieste del documento nella provincia di Vicenza. Nonostante le “accelerazioni” 1.639 “smemorati” si sono dimenticati di ritirarlo.ANSA VENETO

