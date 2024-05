Questi alimenti non sono necessariamente buoni per la salute

Per un corpo sano la raccomandazione è di mangiare cinque frutti e verdure al giorno. Tuttavia, non tutto ciò che proviene dalla natura fa necessariamente bene alla salute.

La liquirizia può causare ipertensione

La glicirrizina, un componente della liquirizia, è ampiamente utilizzata in vari prodotti alimentari come dolci, bibite, gelati, sorbetti e persino nella birra. Questa molecola aiuta a ridurre l’amarezza, ad aumentare la schiuma e a conferire colore. Tuttavia, il consumo regolare o eccessivo di liquirizia può avere effetti negativi sulla salute. Può infatti favorire l’ipertensione, abbassare i livelli di potassio e alterare il ritmo cardiaco, anche in persone sane. Gli operatori sanitari raccomandano di non superare il limite di 10 mg di glicirrizina al giorno. Per farlo, è importante leggere attentamente la composizione degli alimenti che acquisti. Parole chiave da cercare? Liquirizia, glicirrizina e liquirizia.

Il pompelmo può interagire con i farmaci

Il succo di pompelmo può interferire con i trattamenti anticolesterolo, in particolare con le statine, che servono a ridurre i livelli di colesterolo. Consumando questo succo, si aumenta l’attività e l’assorbimento del farmaco, il che può avere conseguenze negative sui muscoli. Inoltre, il pompelmo può interagire con gli immunosoppressori, farmaci prescritti ai pazienti sottoposti a trapianto, e causare complicazioni soprattutto ai reni.

L’ananas non brucia i grassi

È una leggenda diffusa su internet e sui social network che il succo di ananas abbia proprietà brucia grassi. L’ananas è ricco di bromelina, un enzima che “taglia” le proteine ​​e aiuta la digestione, ma non ha alcun effetto sulla perdita di peso o sull’accumulo di grasso.

I broccoli riducono l’efficacia di alcuni trattamenti

I pazienti che assumono AVK per fluidificare il sangue devono prestare attenzione alla loro dieta. Non dovrebbero consumare cibi ricchi di vitamina K, come cavoli, broccoli, prezzemolo o spinaci. Queste verdure, seppur nutrienti, possono aumentare il livello di vitamina K nell’organismo, riducendo l’efficacia dell’AVK e aumentando il rischio di trombosi o infarto. Non si tratta di vietare del tutto questi alimenti, ma come dice Vincent Valinducq: “We take it easy!”.