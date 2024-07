Sfatiamo i preconcetti sull’estate: salute e benessere

L’estate porta con sé numerosi preconcetti riguardo la salute. Vediamo di fare chiarezza su alcune delle domande più comuni.

La Birra idrata?

Secondo l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – Francia), un adulto dovrebbe bere almeno tra 1,5 e 2 litri di acqua al giorno. In estate, con il caldo, questa quantità aumenta a 2,5 o addirittura 3 litri, specialmente se si pratica attività fisica. Ma la birra può soddisfare queste esigenze? Sfortunatamente, no. Sebbene possa dissetare, non idrata il corpo. La birra agisce su un ormone che aumenta la secrezione di urina, aumentando il rischio di disidratazione.

Esiste davvero l’allergia al sole?

Sì, esiste. L’esposizione prolungata al sole può causare eruzioni cutanee, caratterizzate da arrossamenti o piccole macchie rosse, conosciute come “allergia solare”. I raggi UV innescano una reazione del sistema immunitario, particolarmente sulla pelle chiara e fragile. Vincent Valinducq consiglia di applicare una protezione solare ad alto indice UV prima di ogni esposizione e di indossare abiti larghi, leggeri e coprenti. Inoltre, è meglio evitare di uscire nelle ore più calde.

L’cria condizionata fa male?

Nonostante alcune convinzioni, l’aria condizionata non fa male. Tuttavia, può seccare le mucose degli occhi, del naso e della gola, accelerando la comparsa dei sintomi del raffreddore. Per contrastare questi effetti, è importante idratarsi bene, umidificare l’ambiente e prendersi cura del proprio dispositivo di aria condizionata.

Sfatiamo quindi alcuni preconcetti sull’estate e la salute: la birra non idrata, l’allergia al sole esiste e l’aria condizionata non è dannosa se usata correttamente. Seguendo questi consigli, possiamo goderci l’estate in salute e serenità.