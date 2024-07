Rigoni lancia la birra dell’Altopiano, la SetteTeste. Aperto BierGarten a Canove

Rigoni di Asiago lancia la birra dell’Altopiano con l’apertura del nuovo BierGarten, la prima birreria all’aperto a Canove di Roana

Rigoni di Asiago, azienda leader nel comparto biologico, annuncia il lancio della Birra SetteTeste con l’apertura del nuovo BierGarten a Canove di Roana presso l’azienda agricola Bisele, un’azienda agricola sperimentale ed innovativa per la coltivazione biologica di montagna.

La birra SetteTeste, la birra dei sette comuni

E’ una birra che nasce dall’incontro tra l’esperienza e la passione del territorio di Rigoni di Asiago e le competenze agronomiche dell’azienda agricola Bisele.

Grazie alla volontà del Presidente Andrea Rigoni, alle sue conoscenze nel mondo del Bio e al desiderio di sostenere il territorio promuovendo un sistema produttivo basato sul rispetto dell’ambiente e sulla tutela del patrimonio naturale, SetteTeste è un esempio concreto del magico connubio tra storia, cultura, persone, tradizioni, territorio e sostenibilità ambientale. Birra SetteTeste è un prodotto che incarna la storia e il futuro del territorio dell’Altopiano.

E’ una birra artigianale BIO di puro malto, 100% naturale e di alta qualità; è una birra Blonde ricca di profumi freschi e armonici, di colore giallo oro, leggermente ambrato, opalescente perché non filtrata, dal gusto pieno grazie all’attenta e lenta fermentazione.

Viene prodotta anche con ingredienti dell’Altopiano di Asiago a Km zero e impatto di CO2 bassissimo, come l’orzo e il luppolo dell’azienda agricola Bisele e l’acqua della Val Renzola, miscelati e trasformati dalle sapienti mani del mastro birraio per dar vita a un prodotto brioso, con un perlage leggero, una schiuma fine e non troppo persistente e il giusto grado alcolico (5°).

L’azienda agricola Bisele

Un’avanzata filiera soggetta a severi controlli e certificazioni per garantire un elevato standard di qualità delle produzioni orticole e di cereali, con un’area dedicata all’allevamento di galline ovaiole, l’azienda agricola Bisele è anche un centro di riferimento della zona per l’informazione e l’educazione per la tutela dell’ambiente e la sostenibilità, per questo nominata Cattedra.

“La Cattedra è nata negli anni trenta del secolo scorso ed era il luogo dove si insegnava ai contadini a fare agricoltura moderna, a fare allevamento moderno. Perciò un centro culturale e per questo il nome Cattedra. Noi siamo ripartiti da questo nome storico, originario, per fare il biologico perché noi pensiamo che il vero futuro per noi consumatori sia ritornare al passato, ad un cibo buono e sano.” Commenta Andrea Rigoni, Presidente dell’azienda agricola Bisele.

Il nuovo BierGarten SetteTeste: dove tutto ha avuto inizio

E’ la prima birreria totalmente all’aperto dell’Altopiano di Asiago, a Canove di Roana, presso l’azienda agricola Bisele. E’ il luogo dove tutto ha avuto inizio, immerso nella natura, a fianco delle coltivazione BIO, fra cui il luppolo e l’orzo.

Immersi in un’atmosfera magica e rilassata, con un panorama mozzafiato, si può gustare la birra SetteTeste e non solo: buon cibo, musica e allegria si fondono per creare un’atmosfera unica. Spuntini, aperitivi, proposte semplici create con ingredienti del territorio per pranzi e cene nel cuore della natura.

In programma per l’estate, presso il chiosco, una kermesse di cantanti e musica dal vivo in calendario. Infatti dal 20 luglio inizia il Biergarten in Festival.

Per l’estate 2024 non solo Birra

Presso l’azienda agricola Bisele, dove si trova il nuovo Biergarten, per l’estate 2024 tante novità:

– Apertura del nuovo BIO negozio: un angolo dedicato ai prodotti biologici a Km 0 appena raccolti per portare sulla vostra tavola la genuinità e la freschezza del territorio. Un negozio esperienziale per scoprire i nuovi prodotti della Rigoni di Asiago con degustazioni.

– Il progetto IMPARA L’INGLESE IN FATTORIA: per bambini dai 4 ai 12 anni che unisce il divertimento all’apprendimento della lingua inglese in un contesto naturale e stimolante

– YOGA ALL’ARIA APERTA: un appuntamento con il benessere immersi nella natura. Ogni domenica dalle 11 alle 12.