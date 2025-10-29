Prima di Melissa, quali sono stati gli uragani più letali della storia?

L’uragano Melissa, il secondo più potente della storia in termini di velocità del vento e il terzo per pressione atmosferica, sta causando devastazioni nei Caraibi mentre risale verso nord. Prima di toccare terra in Giamaica, l’uragano ha già seminato distruzione: “Sta letteralmente distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino”, ha dichiarato Donald Trump.

Secondo Desmond McKenzie, Ministro degli Enti Locali della Giamaica, “tutta l’isola ha subito gli effetti devastanti di Melissa”. Anche Cuba non è stata risparmiata, riportando “danni considerevoli” come confermato dal presidente Miguel Díaz-Canel. Le prime valutazioni parlano già di decine di vittime: una nella Repubblica Dominicana, tre in Giamaica e oltre venti ad Haiti, dove un fiume in piena ha travolto diverse persone dopo la rottura degli argini.

Il meteorologo statunitense Kerry Emanuel aveva avvertito prima dell’arrivo di Melissa: “L’acqua uccide molte più persone del vento”, una realtà particolarmente grave nelle aree densamente popolate, vulnerabili a mareggiate, inondazioni improvvise, colate di fango e frane.

La storia recente del bacino atlantico mostra quanto possano essere devastanti questi eventi. L’uragano Mitch del 1998, originatosi nel Mar dei Caraibi, causò 11.374 morti in America Centrale, di cui circa 7.000 in Honduras e 3.800 in Nicaragua; alcune stime non ufficiali parlano di 19.000 tra morti e dispersi. Con venti fino a 290 km/h e piogge record di 1.900 mm, Mitch provocò inondazioni catastrofiche simili a quelle attuali. È considerato l’uragano più mortale del bacino atlantico dopo il Grande Uragano del 1780, che uccise almeno 22.000 persone nelle Piccole Antille, a Porto Rico, nella Repubblica Dominicana e alle Bermuda.

Tra i cicloni storici più devastanti c’è anche Fifi-Orlene nel 1974, che attraversò nove Paesi. L’uragano causò circa 8.200 vittime in Honduras, con 2.800 morti nella sola città di Choloma a causa della rottura di una diga naturale. Nel 1900 l’uragano Galveston, classificato oggi come categoria 4, rimane il disastro meteorologico più mortale negli Stati Uniti, con onde di tempesta tra i 2,5 e i 4,5 metri che provocarono tra 6.000 e 12.000 vittime, molto più delle 1.836 persone morte durante l’uragano Katrina.

Anche Haiti fu colpita duramente dall’uragano Flora nel 1963, che interessò sette Paesi dei Caraibi, causando tra le 7.100 e le 8.000 vittime, di cui circa 5.000 nella parte occidentale di Hispaniola, travolta da frane e inondazioni improvvise che seppellirono intere città.

Con Melissa, il bilancio dei danni e delle vittime è ancora in aggiornamento, ma gli esperti temono che le conseguenze possano aggiungersi a questa lunga lista di catastrofi naturali storiche nel bacino atlantico.