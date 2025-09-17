Precipita dalla Cima Grande e perde la vita: addio alla guida alpina Franco Gaspari

Auronzo di Cadore (BL), 17 settembre 2025 – Tragedia questa mattina sulle Tre Cime di Lavaredo, dove ha perso la vita Franco Gaspari, 64 anni, di Cortina d’Ampezzo. Guida alpina, soccorritore esperto e studioso appassionato della storia delle sue montagne, Gaspari era una figura molto conosciuta e stimata nel mondo dell’alpinismo.

L’incidente è avvenuto poco sotto la vetta della Cima Grande, che stava scalando insieme a due compagni lungo la via normale. Gaspari, che procedeva da primo di cordata, è precipitato improvvisamente. Non è chiaro se la caduta sia stata provocata da un malore. I due amici, usciti dal camino appena sotto la cengia circolare, non hanno potuto né vederlo né trattenerlo, nascosto dallo spigolo della parete: hanno solo potuto lanciare l’allarme al 118 intorno alle 10.50.

L’elicottero Falco è decollato in direzione delle Tre Cime e ha individuato il corpo dell’alpinista in un canalino. Il tecnico di elisoccorso e il medico, sbarcati sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. I due compagni, in stato di shock, sono stati imbarcati e trasportati a valle, mentre le squadre del soccorso alpino hanno provveduto a spostare la salma in un punto più accessibile per il recupero, ultimato con il verricello. Il corpo è stato portato al campo base, alla piazzola del Rifugio Auronzo, e affidato alla Guardia di finanza e al carro funebre.

Franco Gaspari aveva dedicato la vita alla montagna. Entrato nel Soccorso alpino nel 1985, era stato tra i primi tecnici di elisoccorso del Suem, volando a bordo di Falco e Leone per portare aiuto a chi si trovava in difficoltà. Amico, compagno di cordata e guida alpina apprezzata per preparazione e serietà, lascia un grande vuoto nella comunità alpinistica e nel soccorso alpino.