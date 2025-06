Polizia di Stato arresta cittadino marocchino per ripetute violazioni del divieto di dimora

K.S., 44enne, cittadino di nazionalità marocchina, è stato arrestato questa mattina, nel corso di un controllo disposto dal Questore di Vicenza, nell’area cittadina di Santa Bertilla. Le Volanti, infatti, al termine di una accurata verifica in zona, hanno intercettato l’uomo nei pressi di uno stabile di Via Tazzoli. Qui, dopo averlo riconosciuto, poiché già più volte segnalato all’autorità giudiziaria per furti consumati nel centro cittadino, era stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma e, successivamente, a quella del divieto di dimora nel Comune di Vicenza. A seguito dell’ ennesima violazione, il Tribunale di Vicenza ha deciso l’aggravamento dei provvedimenti, sostituendoli con la misura della custodia cautelare in carcere.