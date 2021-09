Piovene, schianto tra due auto: ferita una 22enne

Il Giornale di Vicenza riporta di uno schianto avvenuto la notte tra sabato e domenica in via Thiene a Piovene Rocchette. Coinvolte due auto, con le conseguenze peggiori per una ragazza di 22 anni, portata in ospedale, anche se le sue condizioni non preoccupano i medici.

Secondo la ricostruzione, la Maserati guidata da A.C., 29 anni, di Zanè, stava rientrando verso casa percorrendo via Thiene; in quel momento, M.P.T., 22 anni, di Velo d’Astico, stava uscendo da via Garibaldi. All’incrocio tra le due vie, la Maserati ha colpito la Punto sulla fiancata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem, la polizia locale e i vigili del fuoco. La guidatrice della Punto è stata portata all’ospedale Santorso dal 118. I pompieri hanno messo in sicurezza i due veicoli, mentre la polizia locale sta raccogliendo i rilievi per ricostruire l’accaduto.