Pigafetta, 500 anni di stupore

Venerdì 7 ottobre, con inizio alle 17.30, le Gallerie d’Italia – Vicenza ospiteranno la Lettura drammatizzata di Milton Fernández e Aldo Stella, tratta dal libro “Relazione del primo viaggio intorno al mondo” (Rayuela Edizioni, 2019).

La performance avverrà a Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, in cui in questo periodo è custodito in mostra il prezioso manoscritto, resoconto della famosa impresa di Magellano e Elcano, considerato il più antico testimone della versione originale redatta da Antonio Pigafetta.

Organizzato da Istituto Cervantes di Milano, Ambasciata di Spagna, Rayuela Edizioni, con il patrocinio del Comitato nazionale per Antonio Pigafetta e la collaborazione di Fondazione di Storia Onlus Vicenza, con l’ospitalità di Gallerie d’Italia – Vicenza, l’evento, grazie ai due protagonisti della Lettura, farà rivivere ai presenti le emozioni che il cronista e navigatore vicentino, superstite con altri 17 suoi compagni della spedizione, ha trascritto nei tre lunghi anni di navigazione.

L’ambiente, la varietà delle specie che popolano un universo fino ad allora sconosciuto, la capacità di resistenza alle inclemenze, le lingue, i costumi e la gestualità dei popoli incontrati lungo il cammino, la variopinta genialità del creato, sono solo alcuni dei tanti inaspettati risvolti che verranno messi in luce nel racconto dei due attori e che si ritrovano, peraltro, nella mostra “Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo Non si farà mai più tal viaggio”, ospitata alle Gallerie d’Italia – Vicenza fino all’8 gennaio 2023.

In collaborazione con l’Istituto Cervantes di Milano, sempre con il Patrocinio del Comitato nazionale per Antonio Pigafetta, domenica 13 novembre, nella stessa sede, si terrà il concerto Elcano, Magellano e Pigafetta. Musiche dell’avventura, realizzato in collaborazione con l’Associazione Spazio&Musica (biglietto unico € 10, con prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619 o all’indirizzo mail vicenza@gallerieditalia.com).