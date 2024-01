Pianificate la vacanza? Evitate questi 10 Paesi

Safeture, piattaforma la cui missione è allertare i rischi in tempo reale, ha appena svelato una mappa dei Paesi più pericolosi per i turisti nel 2024, ma anche dei più sicuri. Il livello di rischio è determinato in base a diversi fattori come la sicurezza, la criminalità, i rischi per la salute o l’assistenza medica.

Ecco i tre paesi considerati i più pericolosi per i viaggi nel 2024. Se nel 2022 Sudafrica, India, Repubblica Dominicana e persino Brasile erano in cima alla lista, nel 2024 le cose sono cambiate e questi paesi non sono più ritenuti i più rischiosi per i turisti. Quest’anno, la destinazione più scoraggiata è Haiti. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) indica che ci sono molteplici rischi di rapimenti e crimini, soprattutto nella principale città e capitale dell’isola, Port-au-Prince.

Anche il Venezuela è considerato estremamente pericoloso a causa di “atti di violenza come rapimenti, attacchi armati e crimini sessuali”, precisa il DFAE. La stessa situazione si verifica in Afghanistan, ora sotto il controllo dei talebani, ed è fortemente sconsigliato dal DFAE a causa dei rischi di combattimenti, attacchi terroristici, rapimenti e attacchi criminali violenti come stupri e rapine a mano armata.

Completano la lista delle 10 destinazioni più pericolose al mondo nel 2024 Birmania, Pakistan, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Siria, Yemen e Burkina Faso.

D’altra parte, ci sono paesi in cui il rischio è molto basso. È il caso di Australia, Barbados, Belgio, Danimarca, Germania, Polinesia francese, Giappone, Canada, Croazia, Portogallo, Nuova Zelanda e persino Svizzera.

Islanda, Norvegia e Finlandia sono particolarmente sicuri, mentre Stati Uniti, Spagna, Marocco, Cina, Uruguay, Costa Rica, Cuba, Arabia Saudita e Oman sono classificati come paesi a basso rischio di viaggio.

Anche la Francia è inclusa in questa lista per l’accesso all’assistenza sanitaria, i bassi tassi di criminalità e i rischi per la salute.