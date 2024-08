Pericolo incendi nelle province di Vicenza, Padova e Verona (ecco in quali Comuni)

La Protezione Civile del Veneto comunica che, viste le condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, è stato estesa in data odierna, 30 agosto 2024, la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio della provincia di Vicenza. Tali territori si aggiungono a quelli di Padova e Verona nei quali il rischio resta confermato come da dichiarazione del 13 agosto scorso.

Fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, e comunque entro la distanza di cento metri dai medesimi terreni. Per le trasgressioni a tali divieti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353, e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.

La protezione civile ha diramato l’elenco dei Comuni vicentini interessati: