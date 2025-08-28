Paura a Cinecittà: guasto sulle montagne russe, persone bloccate per un’ora

Momenti di paura oggi a Cinecittà World, il parco divertimenti alle porte di Roma, dove un guasto tecnico ha fermato le montagne russe “Altair”. Due vagoni della giostra si sono bloccati a metà percorso, costringendo 15 persone, tra cui 4 minori, a rimanere sospese per circa un’ora.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra territoriale di Pomezia. In supporto sono intervenuti anche un’autoscala e il personale del Nucleo Saf (Speleo, Alpino e Fluviale).

Le operazioni di soccorso hanno permesso di mettere in sicurezza tutti i passeggeri senza conseguenze fisiche. Nessun ferito è stato segnalato.