Parte la spedizione (in bici) da Venezia alle Isole Lofoten, sulle orme di Querini

Una spedizione in bicicletta da Venezia alle Isole Lofoten per rievocare il viaggio storico del nobile mercante veneziano Pietro Querini. Nel 1431, Querini intraprese un lungo viaggio commerciale per portare le sue pregiate mercanzie nelle Fiandre, ma finì naufrago alle Isole Lofoten, da dove iniziò poi un lungo viaggio a piedi per tornare a Venezia.

Protagonisti dell’impresa “Venezia-Isole Lofoten: in bici sulle orme di Querini”, iniziata questa mattina a Santa Marta, di fronte alla sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, sono i due ciclisti di Scorzè, Adriano Pellizzon e Paolo Vidotto.

I due percorreranno 3.300 km in 15 tappe per arrivare all’arcipelago norvegese che ospitò Querini, e proseguiranno con altre cinque tappe, per un totale di circa 1.200 km, fino a Capo Nord.