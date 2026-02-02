ATTUALITA'Lanerossi VICENZA
2 Febbraio 2026 - 15.37

Panchina d’Oro a Fabio Gallo: il tecnico del L.R. Vicenza premiato a Coverciano

REDAZIONE
VICENZA – Importante riconoscimento per il L.R. Vicenza e per il suo allenatore. Nella giornata odierna, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, mister Fabio Gallo è stato insignito della Panchina d’Oro, uno dei premi più prestigiosi del calcio italiano.

Il riconoscimento, giunto alla 34ª edizione, viene assegnato ogni anno ai migliori allenatori dei massimi campionati di calcio e futsal, sia maschile sia femminile, sulla base del voto espresso dai tecnici tesserati per i club appartenenti a ciascuna categoria. Un premio che assume dunque un valore particolarmente significativo, perché attribuito direttamente dai colleghi di professione.

La società L.R. Vicenza ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dal proprio allenatore, rivolgendo a mister Gallo i più sentiti complimenti per un risultato che premia il lavoro, la competenza e il percorso sportivo intrapreso.

Un riconoscimento che rappresenta motivo di orgoglio per tutto l’ambiente biancorosso e che conferma il valore tecnico e professionale dell’allenatore vicentino.

