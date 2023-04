PADOVA – Tre attivisti di Ultima Generazione mandano in tilt il traffico

Tre giovani attivisti di Ultima Generazione hanno mandato in tilt il traffico in via Ugo Bassi a Padova stamane poco dopo le 8. Si sono sdraiati sulle strisce pedonali con un lungo banner ed hanno bloccato il flusso veicolare nella via trafficata che costeggia i dipartimenti di Matematica e Scienze economiche ed aziendali dell’Università. Non sono mancati momenti di tensione con automobilisti infuriati, alcuni dei quali hanno preso gli striscioni strappandoli. La denuncia dei tre attivisti era contro il mancato impegno dell’ateneo e del mondo accademico in generale dinnanzi al cambiamento climatico. Il traffico è rimasto bloccato per alcune decine di minuti finché i carabinieri non hanno spostato i tre e li hanno identificati.