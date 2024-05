Padova – Arrestato pusher con più di un chilo di droga

Negli ultimi giorni, i militari del Comando Provinciale di Padova hanno intensificato i controlli nella zona della stazione di Padova, al fine di garantire il rispetto della legalità in un luogo strategico della città che vede il transito quotidiano di migliaia di visitatori e pendolari.

Le operazioni, condotte sinergicamente dal Gruppo di Padova e dalla Polizia Locale – Reparto di Polizia Giudiziaria, hanno permesso di trarre in arresto una persona nella flagranza del reato di cessione di sostanza stupefacente.

L’acquirente, sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di 3 g di hashish e, pertanto, segnalato amministrativamente alla Prefettura di Padova.

Immediatamente le operazioni di polizia proseguivano con il fermo del pusher, che occultava nella tasca interna del giubbotto n. 5 involucri contenenti cocaina, per complessivi 1,2 g, e all’interno della mano destra n. 4 dosi di hashish, per un peso complessivo di 11,4 g.

Il soggetto, condotto presso gli uffici del Reparto per la redazione degli atti e ivi sottoposto a perquisizione personale, risultava in possesso anche di 220 euro in contanti e di un mazzo di chiavi riconducibili al luogo di dimora.

Le successive operazioni di perquisizione domiciliare consentivano di sottoporre a sequestro ulteriori 1,1 kg di hashish, confezionato in n. 3 panetti, altre banconote per un controvalore di 100 euro e diversi telefoni cellulari.

Il procedimento è in fase di indagini preliminari e la persona arrestata deve ritenersi non colpevole fino ad eventuale sentenza irrevocabile di condanna.

L’intervento condotto dai Finanzieri di Padova e dalla Polizia Locale rientra nel novero delle ordinarie attività di controllo del territorio e testimonia il continuo impegno del Corpo a tutela della legalità.