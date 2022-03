Padana verso Verona: possibili rallentamenti per lavori fino a maggio

Strada Padana verso Verona, da lunedì 7 marzo possibili rallentamenti per lavori . Fino ai primi di maggio





Per consentire i lavori di realizzazione del cordolo centrale di Strada Padana verso Verona, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Fermi e le nuove rotatorie di ponte Alto, da lunedì 7 marzo saranno possibili rallentamenti sulla carreggiata.



L’intervento, che si protrarrà fino ai primi di maggio, viene realizzato dal privato nell’ambito del cantiere Esselunga.



Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.