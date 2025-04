Ordigni bellici a Montecchio Maggiore, mercoledì 30 aprile il disinnesco

A seguito del ritrovamento di due ordigni bellici lungo via Bastia Alta a Montecchio Maggiore, il reparto specifico dell’Esercito interverrà mercoledì 30 aprile 2025 per le operazioni di neutralizzazione e rimozione.

Per garantire la sicurezza pubblica, sarà disposta la chiusura di un tratto di via Bastia Alta, dai civici 10/12 fino all’incrocio con via Tufi, dalle 8.30 fino al termine dell’intervento. Non sarà necessario procedere con l’evacuazione di alcuna famiglia. Oltre all’Esercito, saranno presenti l’Amministrazione comunale, la Protezione Civile di Montecchio Maggiore, la Polizia Locale dei Castelli e i Carabinieri della locale Tenenza. Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alle indicazioni di sicurezza e a rispettare i divieti di transito nella zona interessata.