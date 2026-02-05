Olimpiadi – Critiche da Parigi a Berlino e New York: i media internazionali attaccano l’organizzazione

Mentre i Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026 si avvicinano all’inizio, la stampa internazionale solleva crescenti dubbi sull’organizzazione, la logistica e l’impatto dell’evento, offrendo un quadro meno idilliaco rispetto alle narrative ufficiali italiane.

Il New York Times descrive la 25ª edizione dei Giochi come un vero “incubo logistico”. Il quotidiano americano sottolinea come le sedi delle gare siano molto disperse sul territorio, con distanze e strade montane tortuose che rendono complessi gli spostamenti tra una competizione e l’altra. Ogni nuova tratta di autobus o potenziamento ferroviario viene celebrata come prova di successo, quasi a compensare le difficoltà di un apparato organizzativo fragile e complicato.

Dal fronte tedesco, il tabloid Bild mette in evidenza il ritardo dei cantieri e delle infrastrutture chiave, a pochi giorni dall’inizio delle competizioni. Il quotidiano evidenzia in particolare i lavori incompleti della funivia Apollonio‑Socrepes a Cortina d’Ampezzo, destinata a collegare il pubblico alle piste delle Tofane. Anche altre sedi e impianti vengono descritti come ancora in costruzione, con criticità sugli accessi e sulla gestione degli spettatori.

Sulla stampa francese, Le Monde punta il dito sull’uso massiccio di neve artificiale, necessario per garantire lo svolgimento delle gare nonostante condizioni naturali poco favorevoli. Il quotidiano parigino evidenzia come questa produzione di neve comporti un enorme consumo di energia e risorse idriche, suscitando polemiche sia ambientali sia scientifiche.

La televisione francese TF1 sottolinea come una certa apprensione aleggi sulle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, a pochi giorni dall’inizio dei Giochi. Il principale motivo di preoccupazione riguarda i ritardi nei lavori infrastrutturali, in particolare la funivia di Cortina destinata a trasportare migliaia di spettatori per le gare di sci alpino femminile: all’inizio della settimana, le 50 cabine previste non erano ancora installate, con la possibilità che l’impianto entri in funzione solo negli ultimi giorni della manifestazione. Oltre alle difficoltà logistiche, TF1 segnala anche gli attacchi informatici subiti dai consolati italiani all’estero e da alcuni hotel di lusso nella zona di Cortina, attribuiti a hacker russi, con l’obiettivo di destabilizzare i sistemi informatici, aggiungendo così un ulteriore elemento di tensione a poche ore dall’apertura dei Giochi.

Complessivamente, i media stranieri descrivono un’edizione dei Giochi caratterizzata da complessità organizzative, cantieri aperti e scelte logistiche particolarmente rischiose. Le distanze geografiche tra le sedi, le infrastrutture incompiute e le strategie legate alle condizioni climatiche mettono sotto pressione l’apparato italiano ospitante.

Non mancano inoltre altre critiche trasversali, legate all’impatto ambientale degli sponsor legati ai combustibili fossili e alle preoccupazioni per l’inefficienza di alcune operazioni di sicurezza. Queste osservazioni emergono sia dai commenti della stampa europea sia dai sondaggi internazionali sulla percezione pubblica dello sport invernale.

Con l’avvio ufficiale dei Giochi, la visibilità globale dell’evento amplifica l’attenzione sulle scelte organizzative e sulle implicazioni sociali e ambientali di una manifestazione così complessa, rendendo le critiche della stampa estera un elemento centrale del dibattito internazionale.