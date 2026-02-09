Olimpiadi, atleta ucraino onora i connazionali uccisi sul casco: “Alcuni erano miei amici”

CORTINA D’AMPEZZO – Un gesto carico di emozione e di memoria ha catturato l’attenzione alle Olimpiadi invernali: Vladyslav Heraskevych, 26 anni, atleta ucraino di skeleton, si è allenato indossando un casco decorato con le immagini di compatrioti uccisi durante la guerra in Ucraina. L’iniziativa rientra nella promessa di sfruttare la vetrina olimpica per portare l’attenzione sul conflitto nel suo Paese.

“Alcuni di loro erano miei amici”, ha dichiarato Heraskevych al termine della sua sessione di allenamento al Centro di scivolamento di Cortina, sottolineando il significato personale e civile del gesto.

I volti sul casco

Tra le immagini sul casco dell’atleta figurano diversi sportivi e personalità ucraine: la sollevatrice di pesi adolescente Alina Perehudova, il pugile Pavlo Ischenko, il giocatore di hockey Oleksiy Loginov, l’attore e atleta Ivan Kononenko, l’allenatore e atleta di tuffi Mykyta Kozubenko, il tiratore Oleksiy Habarov e la ballerina Daria Kurdel.

Il casco, già segnalato al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) dal Comitato Olimpico ucraino, è ancora sotto valutazione. “La questione è ancora in fase di elaborazione”, ha detto Heraskevych, che aveva già dimostrato sensibilità simile a Pechino 2022, esponendo un cartello con la scritta “Nessuna guerra in Ucraina” pochi giorni prima dell’invasione russa.

Il rispetto delle regole olimpiche

La Carta Olimpica, all’articolo 50.2, vieta “qualsiasi tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale” all’interno dei siti e delle sedi olimpiche. Heraskevych ha spiegato di aver cercato di rispettare queste regole, garantendo al contempo che la difficile situazione del suo Paese fosse visibile durante i Giochi.

Al momento, né il CIO né il Comitato Olimpico ucraino hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Contesto internazionale

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, agli atleti della Russia e della Bielorussia è stata in gran parte impedita la partecipazione alle competizioni internazionali. Tuttavia, il CIO ha sostenuto il loro graduale ritorno a condizioni rigorose, mentre la comunità sportiva continua a riflettere sul confine tra manifestazione politica e libertà di espressione in ambito olimpico.