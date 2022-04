Nuovo direttore al Giornale di Vicenza: Marino Smiderle prende il posto di Luca Ancetti

Cambia la direzione al Giornale di Vicenza. Marino Smiderle prende il posto di Luca Ancetti. La notizie è stata rilanciata stamane dall’Ansa. Arrivano anche le congratulazioni del presidente della Regione Veneto Luca Zaia (vedi sotto).

Marino Smiderle attualmente è caporedattore del GdV e dal primo giugno sarà il nuovo direttore responsabile del quotidiano vicentino. Luca Ancetti, resterà in Athesis come coordinatore editoriale del gruppo per le iniziative speciali, a diretto riporto delll’ad Matteo Montan.

“La decisione – recita la nota ANSA – è stata assunta dal consiglio di amministrazione di Athesis SpA, holding del Gruppo editoriale omonimo. L’incarico di Ancetti era in scadenza il 31 maggio. La nomina di Smiderle è stata assunta all’unanimità dal board di Athesis. Ancetti avrà anche l’incarico di condirettore del Giornale di Vicenza, a riporto diretto del direttore responsabile, con delega operativa di quest’ultimo allo sviluppo editoriale delle Iniziative speciali del GdV. Nel commentare le decisioni assunte, il Cda ha sottolineato come, anche in occasione di questo avvicendamento, i vertici de Il Giornale di Vicenza abbiano mostrato una coesione ed una unità di intenti esemplari. Marino Smiderle, 57 anni, originario di Thiene, laureato in Economia e Commercio, ha iniziato a collaborare nel 1989 con Il Giornale di Vicenza, dove è entrato come redattore nel 2000, ricoprendo poi gli incarichi di caposervizio all’Economia e capocronista, prima di essere nominato caporedattore; è stato anche direttore ad interim del GdV nel settembre 2016. Dal 1995 al 2016 è stato corrispondente dal Nord Est per il quotidiano Il Giornale ed ha collaborato con i settimanali Panorama e Panorama Economy, pubblicando anche libri di narrativa e saggistica economica.

Le congratulazioni di Zaia

“Una voce che nel corso di oltre trent’anni ha saputo raccontare il vicentino con spirito acuto e sguardo attendibile, dando voce ad un territorio che per storia, cultura, valore economico-imprenditoriale bene rappresenta l’identità del Veneto e dei veneti. A Marino Smiderle, nominato nuovo direttore responsabile del Giornale di Vicenza, vanno le mie congratulazioni per un traguardo personale e professionale di grande prestigio”.

Così il Presidente della Regione del Veneto esprime le proprie congratulazioni a Marino Smiderle, che dal primo giugno assumerà la direzione del Giornale di Vicenza, subentrando a Luca Ancetti, che resterà in Athesis come coordinatore editoriale del gruppo per le iniziative speciali.

“Ringrazio Luca Ancetti per il lavoro svolto sin qui, e gli faccio un in bocca al lupo perché oltre al ruolo di coordinatore editoriale del gruppo per le iniziative speciali, rimarrà condirettore del Giornale di Vicenza”, conclude il Presidente.