Noventa Vicentina, torna la “Guerra delle Uova”: sfida di Pasqua davanti a Villa Barbarigo

NOVENTA VICENTINA – La tradizione pasquale torna a colorare le piazze del Basso Vicentino con uno degli appuntamenti più attesi e goliardici dell’anno. Sabato 4 aprile, a partire dalle ore 15:00, lo splendido scenario di Villa Barbarigo ospiterà la tradizionale “Rottura delle Uova”, una vera e propria “guerra” di cortesia e abilità che ogni anno richiama centinaia di partecipanti.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Noventa Vicentina con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, rappresenta un pilastro del folklore locale. Non si tratta solo di una gara, ma di un rito collettivo che segna l’inizio delle festività pasquali in un clima di gioia e condivisione.

La sfida: tecnica e fortuna

La dinamica è quella intramontabile della tradizione veneta: due sfidanti battono le proprie uova sode l’una contro l’altra. Vince chi riesce a mantenere intatto il proprio guscio, “rompendo” quello dell’avversario e proseguendo così nel tabellone della gara. Una competizione semplice solo in apparenza, dove la scelta dell’uovo “giusto” e la tecnica di colpo possono fare la differenza tra la sconfitta e il titolo di campione.

Come partecipare

La partecipazione è aperta a tutti: bambini, giovani e adulti pronti a mettersi in gioco per puro divertimento. Per iscriversi sono disponibili due modalità:

In loco: direttamente sabato pomeriggio presso lo stand della Pro Loco allestito davanti a Villa Barbarigo.

direttamente sabato pomeriggio presso lo stand della Pro Loco allestito davanti a Villa Barbarigo. Online: scaricando la modulistica necessaria sul sito ufficiale www.proloconoventavicentina.it/modulistica.

Oltre all’aspetto agonistico (sempre vissuto con grande ironia), la giornata di sabato sarà l’occasione perfetta per le famiglie e i cittadini di scambiarsi i primi auguri di Pasqua, passeggiando in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico. La “Rottura delle Uova” si conferma così un evento capace di unire le generazioni, mantenendo vivo un pezzo importante dell’identità noventana.