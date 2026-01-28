NOVENTA VICENTINA ONORA ETTTORE TREVISAN: LA SALA DELLA GIUNTA INTITOLATA A UN PROTAGONISTA DEL NOVECENTO CIVILE

Noventa Vicentina ha reso omaggio a una delle figure più rappresentative della propria storia civile e amministrativa. Nella mattinata di sabato 24 gennaio il sindaco Mattia Veronese ha annunciato ufficialmente l’intitolazione della Sala della Giunta comunale, al secondo piano del Municipio, al cavaliere Ettore Trevisan, su mandato unanime del Consiglio comunale. Un riconoscimento dal forte valore simbolico, che lega il luogo delle decisioni amministrative alla memoria di un uomo che per decenni ha contribuito in modo determinante alla crescita democratica, sociale e istituzionale della comunità noventana.

Nato a Noventa Vicentina il 13 gennaio 1924 e scomparso nell’ottobre 2022, Trevisan è stato protagonista della rinascita del paese nel secondo Dopoguerra: partigiano nella Resistenza al nazifascismo, insegnante elementare per 35 anni, amministratore pubblico e sindaco dal 1957 per 18 anni consecutivi, promotore dello sviluppo locale e della cooperazione tra Comuni. Figura di riferimento anche a livello regionale, fu tra i fondatori dell’ANCI Veneto, che presiedette dal 1973 al 1976, contribuendo al rafforzamento del ruolo delle autonomie locali.

La cerimonia è stata anche occasione per presentare un volume dedicato alla sua azione politica e alla sua passione civile, curato da Carlo Alberto Formaggio e dalla figlia Elena Trevisan, che raccoglie contributi e testimonianze emersi durante la giornata di studi per il centenario della nascita. Il libro, distribuito ai presenti e consultabile presso la Biblioteca comunale, ripercorre l’eredità di Trevisan attraverso voci del mondo istituzionale e del volontariato, offrendo uno sguardo completo su una vita spesa al servizio della comunità, dall’amministrazione pubblica alle innovative esperienze di inclusione sociale promosse negli ultimi decenni.